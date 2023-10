Vela. Alla Middle Sea Race bella prova di Karnak e Valentina

LA VALLETTA. Bella prova per Karnak e Valentina alla 44esima edizione della Rolex Middle Sea Race, la regata di oltre 600 miglia che parte e arriva a Malta con il giro antiorario della Sicilia e delle sue isole. Karnak (Federazione Sammarinese Vela) ha conquistato il secondo posto nella categoria Class 40 dove il vincitore è l’ex campione di sci croato Ivica Kostelic, oggi affermato skipper d’altura, su Aci 40. La barca al comando del ravennate Stefano Raspadori è giunta con un distacco di un’ora e mezza. «Kostelic si è avvantaggiato nello Stretto di Messina», spiega Raspadori. «A differenza degli altri che hanno risalito sul lato destro, lui ha preso quello di sinistra e poi è stato bravo a non mollare e a mantenere il vantaggio. Noi siamo comunque molto soddisfatti». Karnak è giunta sul traguardo mercoledì pomeriggio dopo 4 giorni e 5 ore di navigazione, 33esimo in Overall line of honor, la classifica che tiene conto solo del tempo reale impiegato.

Valentina, del riminese Pier Paolo Cané (Club Nautico Rimini), è giunta a La Valletta ieri mattina. Si è comportata molto bene. Ecco le sue posizioni: 19esima in IRC Overall, 13esima in ORC overall, ottava in IRC 6 e sesta in ORC 6. «Siamo molto soddisfatti sia dell’equipaggio sia delle scelte tattiche», dice subito dopo l’arrivo Cané. «Non ci aspettavamo questo bel risultato».