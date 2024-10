Vela, alla Barcolana Blue Next prima di categoria e nona assoluta. Ecco le barche romagnole più veloci

TRIESTE. Blue Next, il Tp 52 di Bonfiglio Mariotti, è la prima barca romagnola ad aver tagliato oggi il traguardo alla Barcolana di Trieste, la più affollata regata con 1.757 barche iscritte quest’anno. L’imbarcazione dello Yacht Club Rimini con Federico Bressan al timone è giunta al nono posto assoluto ma prima di categoria. Oggi il Golfo di Trieste ha regalato alle imbarcazioni una partenza con pochissimo vento ma col passare dei minuti è entrato un libeccio sostenuto da 10-12 nodi che ha consentito a tutte le barche di poter navigare a buona andatura. La vittoria assoluta è andata ad Arca Sgr (skipper Furio Benussi, al timone la figlia Marta 17enne). Secondo posto per Prosecco (Riccardo Bonetti-Mitja Kosmina), terzo per Fiamme Gialle Nice (Francesco Nerone-Paolo Cian). Bella prova anche per la barca riminese Pegaso (10° posto assoluto e secondo di categoria). Da segnalare, nella classifica ancora ufficiosa, anche il 27esimo posto di Irina (Maurizio Guglielmo, Ravenna Yacht Club), il 32esimo di QQ7 (Salvatore Costanzo, Circolo Velico Ravennate), il 52esimo di Crazy Diamond (Enzo Pellizzaro, Circolo Nautico del Savio), il 68esimo di Pagnotta (Nicola Finzi Conti, Ravenna Yacht Club), il 70esimo di Lo Re (Matteo Forni, Circolo Velico Riminese), il 75esimo di Swamy (Omero Giangrandi, Ravenna Yacht Club), il 77esimo di Lucifera (Marco Casadei, Circolo Vela Cesenatico), il 95esimo di Kuka (Roberto Casadei, Circolo Vela Cesenatico) e il 98esimo di Overall (Michele Capra, Circolo Velico Ravennate).