Sardina Cup, nebbia e poco vento: una giornata di lavoro per i tattici. Ecco i leader dopo 5 prove

RIMINI. Anche questo è il fascino di un Campionato Invernale: condizioni meteo variabili, pazienza e capacità di adattarsi a ciò che il mare decide di offrire. La terza giornata della Sardina Cup, il Campionato Invernale organizzato dal Circolo Velico Riminese, ha messo alla prova la sensibilità tattica degli equipaggi tra nebbia e poco vento.

Il campo di regata si è presentato con aria leggera e instabile, condizioni che hanno consentito al comitato di Regata di portare a termine una sola prova. Una regata comunque ricca di spunti tecnici, nella quale timonieri ed equipaggi hanno dovuto lavorare di fino per intercettare ogni piccolo refolo e mantenere la barca in velocità.

Gli equipaggi in acqua hanno dimostrato ancora una volta grande determinazione e capacità di lettura del campo di regata, confermando lo spirito competitivo che anima questa edizione del campionato.

Dopo cinque prove disputate, questi i leader di classi. Alfa: X File (Tommaso Valentini). Bravo: Moretta (Andrea Pierini). Charlie: Lo Re (Matteo Forni). Delta: Juanita (Paolo Laface). Maxi: Orlanda (Andrea Muratori). Vele Bianche: Stardust (David Anchise).

Per quanto riguarda le classifiche Orc, Divisione Delta: Moretta (Andrea Pierini). Divisione Charlie: Lo Re (Matteo Forni).

La Sardina Cup tornerà in acqua domenica 22 per l’ultima giornata di regate che decreterà i vincitori dell’edizione 2026. A seguire si svolgerà la premiazione finale presso il Circolo Velico Riminese, momento conclusivo di un campionato che anche quest’anno ha saputo riunire equipaggi provenienti da diversi porti dell’Adriatico nel segno della passione per la vela.