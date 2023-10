Salone nautico di Bologna, oltre cento barche in mostra

BOLOGNA. La quarta edizione del Salone nautico internazionale di scena da questa mattina a BolognaFiere, la prima ‘libera’ completamente dalla pandemia, sigilla l’asse tra i Comuni di Bologna e Napoli nell’ambito di una “collaborazione piena: la Regione Campania è un partner indispensabile, il rapporto con l’Emilia-Romagna è di primo livello”. Lo certifica il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, tagliando il nastro questa mattina tra i padiglioni bolognesi del salone (che prosegue fino al 29 ottobre) rivolto in primis alle piccole e medie imprese del settore, ed è organizzato e promosso di nuovo con la società Snidi (Saloni Nautici Internazionali d’Italia, che fa capo all’associazione di filiera Afina), guidata da Gennaro Amato. La manifestazione espone oltre 100 imbarcazioni della media e piccola nautica, quella tra i 6 e 15 metri, la quale rappresenta oggi il 47% del segmento produttivo nazionale del mondo nautico (registra per il 2023 oltre 3 miliardi di euro di fatturato)

Il contratto per tenere a Bologna il salone è valido per altri sei anni, dopo le tre edizioni già consumate e la nuova al via oggi, nell’ambito di un programma decennale. In scia al patto allargato agli eventi fieristici a tema di Napoli, la Regione ci crede molto e punta sulla partnership con Trenitalia, che offre sconti ai visitatori, così come su un nuovo portale per gli appassionati collegato al salone. “Questa straordinaria fiera della nautica- plaude Bonaccini- ogni anno aumenta aziende e visitatori. La partnership con Trenitalia aiuta a portare qui più persone, fra l’altro, per una manifestazione che offre il meglio del made in Italy, nella regione prima in Italia per export prodotto. La nautica è presente e aumenta in Emilia-Romagna. Stiamo gettando le basi anche per il futuro, con un nuovo portale dove gli appassionati possono incontrarsi. Abbiamo fatto bene a investire già da qualche anno in questa fiera, garantendo un buon indotto”. Ci crede molto anche Gennaro: “Abbiamo voluto questo salone- assicura- e ci abbiamo sempre creduto, infatti siamo qui al quarto anno. Questa è la prima edizione senza effetti pandemici, abbiamo insistito e siamo stati premiati. Abbiamo altri sei anni di contratto, grazie a BolognaFiere che ha creduto in noi ed è diventata nostro partner”. Sorride anche la vicepresidente di BolognaFiere, Rosa Grimaldi: “Contiamo per questa edizione 60 operatori e 180 brand, tra i più importanti, per uno spazio espositivo passato da 18.000 metri quadrati a 20.000. Sono numeri che testimoniano la crescita della manifestazione, nell’ambito di un accordo di collaborazione importante Bologna-Napoli per sostenere la nautica delle medie e piccole imprese”