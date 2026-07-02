Rimini, famiglia parte per il giro del mondo in barca ma senza abbandonare scuola e lavoro VIDEO

RIMINI. Il giro del mondo in barca si può fare anche senza abbondare il lavoro o la scuola. Luigi e Ginevra si sono conosciuti durante una vacanza a vela alle Eolie nel 2012 e da allora hanno in testa questo sogno. Nel 2021, in periodo Covid, si sono dati 5 anni di tempo per realizzare il progetto e lunedì sera sono finalmente partiti dal Marina di Rimini. Con loro anche i due figli di 7 e 9 anni. Rotta sulla Croazia per poi raggiungere nell’ordine: Montenegro, Sicilia, Sardegna, Spagna, Portogallo, Madera, Capo Verde, Caraibi e Panama.