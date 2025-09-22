Regata del Conero, la vela è sempre più Blue

«Bellissimo vincere quest’anno ad Ancona, è il secondo anno che veniamo e l’organizzazione della Regata del Conero è sempre perfetta», commenta l’armatore di Blue, Bonfiglio Mariotti. «Altrettanto entusiasmante è stata la nostra conduzione in acqua, con una partenza che avevamo studiato in anticipo e che ci è riuscita nel modo giusto, permettendoci di distaccare sin da subito i nostri principali avversari. L’imprevisto a bordo però è sempre in agguato e infatti stavolta l’elettronica non è stata dalla nostra, ma l’equipaggio ha reagito bene e abbiamo conquistato questo bel risultato. Congratulazioni ad Anywave, a cui rilanciamo la sfida per l’anno prossimo».