Pesca sportiva, Del Governatore vince il XXII Trofeo Città di Rimini

RIMINI. Nicola Del Governatore al primo posto, Giordano Pecci al secondo ed Enrico Sbarbati al terzo: tre riminesi sul podio del XXII Trofeo Città di Rimini, la gara di pesca sportiva d’altura organizzata dal Club Nautico Rimini, anche quest’anno in collaborazione con Pescare Show, Big Game Italia e IGFA e con i patrocini del Comune Di Rimini e Coni Emilia Romagna.

Alla manifestazione hanno partecipato 16 equipaggi, coinvolgendo circa 80 appassionati di pesca in mare, incoraggiati dalle previsioni meteo-marine ottimali: la giornata di sabato ha infatti regalato condizioni ideali per pescare, con sole, mare quasi calmo e brezza leggerissima, che hanno permesso all’esperto parterre di registrare ben 20 allarmate con relativi rilasci.

«Come da programma», spiega in una nota il Club Nautico, «si è gareggiato al largo di Rimini, osservando il cosiddetto metodo “catch and release”, che prevede il rilascio del pescato in mare, seguendo rigide procedure per garantirne il benessere e l’incolumità. Per quanto riguarda la tecnica di pesca, il regolamento consentiva soltanto il “drifting” allo scarroccio e l’ancoraggio con ancora fissa, elettronica o galleggiante».

«Siamo molto felici per la riuscita della manifestazione - dichiara il presidente del CNR, Gianfranco Santolini - La pesca d’altura è uno sport che richiede impegno, dedizione e molta concentrazione, ma regala esperienze uniche poiché porta a sfidare non solo il mare, ma soprattutto le nostre abilità». Con l’assegnazione ai vincitori di un memorial a lui dedicato, la kermesse ha onorato il ricordo di Roberto Sancisi, presidente del Club di Bellaria Igea Marina, pescatore appassionato e apprezzato giudice di pesca sportiva, venuto a mancare qualche mese fa. Il premio al pesce più grande se lo è aggiudicato Alessandro Giani, il premio alla passione, intitolato a Giorgio Savorani, è stato consegnato a Pietro Putrone. Il premio rosa, riservato al miglior equipaggio femminile, è andato all’imbarcazione di Antonio Martelli, mentre l’abruzzese Emidio Pascucci si è portato a casa il premio all’equipaggio venuto da più lontano. Il premio più goliardico e divertente, destinato al concorrente “meno portato per la pesca” è stato attribuito all’equipaggio dell’imbarcazione Strike One.