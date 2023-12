Nodi, ancore, motori e coltellini: sul web naviga l’influencer riminese

RIMINI. Una grande passione per la nautica e il desiderio di condividere esperienze usando tutti gli strumenti a disposizione oggi. Il riminese Matteo Munaretto, 42 anni, conduttore radiotelevisivo a Radio Icaro e Icaro Tv, nel 2019 insieme al fratello Piero e all’amico Stefano Rossini, è stato protagonista di un’impresa insolita. I tre, coinvolgendo società, istituzioni e scuole, hanno costruito una barca con materiale plastico riciclato e da Rimini sono arrivati fino a Venezia.

I viaggi lenti sono quelli che fanno pensare. E così, mentre navigava sulle 23.500 bottiglie di plastica recuperate dagli studenti riminesi, Matteo ha cominciato a pensare a un nuovo progetto. Due anni dopo ha dato vita a un canale youtube dal titolo “Radio di Bordo” e in poco tempo ha creato una community presente sui social dedicata agli amanti del mare appassionati di nautica. Quale coltellino usare a bordo, come fare una gassa volante o il nodo di galloccia, quale ancora scegliere, preferire il fuoribordo a gambo lungo o quello a gambo corto, che tipo di giubbotto comprare...

Imparare con ironia

Munaretto, con un pizzico di ironia, non si dedica solo ai cosiddetti tutorial ma presenta libri, racconta esperienze di navigazione e testa prodotti destinati ai diportisti. Un divulgatore moderno e antico al tempo stesso. Moderno perché ha il suo sito internet e usa social come Youtube (4.300 iscritti), Facebook (8.900 follower), Instagram (33.400) e Tik Tok (9.400). Antico perché in qualche modo cerca di tramandare insegnamenti che si perdono nella notte dei tempi e non disdegna nemmeno il ricorso al vecchio diario di bordo, al punto da averne realizzato anche uno in proprio che in questi giorni è messo in vendita su Amazon (16,54 euro il prezzo).

La memoria del mare

Nel volume non solo è possibile registrare i particolari più importanti della giornata di navigazione (miglia percorse, meteo, uso del motore, equipaggio a bordo, ecc.) ma ci sono anche le informazioni base per chi molla gli ormeggi: il significato del codice internazionale dei segnali, le regole per l’uso corretto del Vhf e un repertorio dei principali siti web e app utili per chi va in mare.