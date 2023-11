Nautica. Il Gruppo Quick di Ravenna compra anche la storica Nemo di Mercato Saraceno

RAVENNA. Continua la campagna acquisti del Gruppo Quick di Piangipane, l’azienda di accessori per la nautica che vende in 110 paesi del mondo (62 milioni di fatturato nel 2022). Dopo Sanguineti (Liguria) e Xenta (Lazio) è ora la volta di Nemo, marchio storico della nautica romagnola, l’azienda nata a Sarsina nel 1969 e che oggi ha la sua attività produttiva a Mercato Saraceno (agli inizi era diventata famosa nel mondo della vela per la realizzazione degli alberi delle barche e per la collaborazione con il cantiere della Comar che produceva i Comet). Avvolgifiocchi, porte, passerelle, bitte, osteriggi, vang, tutta la produzione di Nemo (fatturato oltre i 10 milioni e poco più di 50 dipendenti) entrerà a far parte della grande famiglia Quick. Un’operazione che nelle intenzioni delle due parti servirà a potenziare i due ambiti di attività.

Altro acquisto nel 2024

«Nemo è stata per cinquant’anni la mia vita e fonte di tante soddisfazioni per gli sviluppi e gli obiettivi raggiunti. In questa occasione, vorrei esprimere un sentito ringraziamento a tutti i miei collaboratori che sempre hanno contribuito al raggiungimento di questi importanti risultati. Faccio i miei migliori auguri sia alle maestranze che ai nuovi acquirenti per il percorso appena intrapreso», commenta Gianfranco Magalotti, Founder di Nemo Industrie. Passerelle, bitte, oblò, osteriggi, porte, bozzelli, vang: sono solo alcuni dei prodotti sfornati da Mercato Saraceno.

Dopo queste tre acquisizioni al 100% Quick progetta un altro acquisto nella primavera dl 2024. Gli obiettivi, come ha spiegato ieri in una nota Michele Marzucco, CEO di Quick, sono «gli stessi che mi hanno animato da quando ho intrapreso il mio percorso imprenditoriale: proporre prodotti di alta qualità, tecnologicamente all’avanguardia, garantendo un servizio professionale e tempestivo ai nostri clienti in termini di manutenzioni e supporto post vendita. I driver di crescita del Gruppo che ci guideranno nei prossimi tre anni prevedono uno sviluppo interno legato a nuove tecnologie da implementare con lo sviluppo di nuovi prodotti e uno esterno rappresentato da nuove acquisizioni che amplieranno l’offerta e le competenze del Gruppo. Intendiamo potenziare il servizio post-vendita e sviluppare software avanzati che migliorino l’integrazione dei sistemi a bordo. Inoltre, proseguiranno i piani di sviluppo nel mercato USA. Il tutto si traduce nell’obiettivo di portare il Gruppo a superare i 100 milioni di euro. Infine, sono previsti anche importanti ampliamenti delle unità produttive per 8 kmq complessivi».

Nuovi prodotti

Nel frattempo il gruppo procede con l’ampliamento del team attraverso tre nuove figure chiave: Tommi Salonen, chief commercial officer Quick Group con esperienza maturata nei diversi anni di lavoro nel settore nautico, l’ultima presso Torqeedo GmbH, Marco Rodi, chief operating officer Quick Group con esperienza pregressa di quasi 15 anni in Technogym, Marco Santoro, managing director Quick USA, proveniente da Ferretti Group. A questi si aggiungono due nuovi Sales manager e cinque nuovi inserimenti in Quick USA, oltre all’apertura di un ufficio a Fort Lauderdale (Florida). L’annuncio dell’acquisizione di Nemo è stato dato al Metstrade in corso di svolgimento ad Amsterdam, la fiera degli accessori della nautica, dove sono stati presentati i nuovi segnapasso con doppia emissione di luce e nuovi modelli di ancora con peso concentrato nella punta per garantire una migliore presa sul fondale.