Luna Rossa si ferma dopo la prima boa per un guasto. Ineos si porta sul 4-3. Anche Max Sirena a bordo al lavoro

BARCELLONA. Finisce alla prima boa la settima regata di finale di Louis Vuitton Cup di Luna Rossa. Un problema, probabilmente meccanico, ha colpito la barca italiana che si trovava a un secondo di ritardo da Ineos Britannia. Prada non è stata in grado di proseguire e si è quindi ritirata. Ineos si porta sul 4-3. Ricordiamo che servono 7 vittorie per approdare alla finale di America’s Cup contro i detentori di Emirates Team New Zealand. . Oggi è in programma una seconda regata. Il team dell’assistenza italiano al lavoro per riparare il guasto anche con lo skipper e team director Max Sirena (impegnato a incollare alcune parti della coperta) è fiducioso sulla partecipazione di Luna Rossa.