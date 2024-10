Luna Rossa sconfitta ora è sotto 6-4. Tre match point per Ineos

BARCELLONA. Due vittorie per Ineos e gli inglesi hanno ora a disposizione tre match point per vincere la Louis Vuitton Cup e andare a sfidare Emirates Team New Zealand per l’America’s Cup.

Giornata storta oggi per Luna Rossa. Vento tra i 16 e i 18 nodi. Nessuna clamorosa rottura come nei giorni scorsi. La prima prova ha visto prevalere Ineos grazie a un’abile primo lato di bolina e a un bel controllo che li ha portati a chiudere la prova con 23 secondi di vantaggio.

Nella seconda prova Ineos sceglie e tiene il lato sinistro. Nel testa a testa prevale ancora una volta Britannia che conduce bene fino a metà gara quando cade sull’acqua per qualche secondo perdendo velocità. Prada torna di nuovo sotto, a 8 secondi. Ben Ainslie e compagni però lavorano in controllo e portano a casa una vittoria che vale molto. All’arrivo i secondi restano 8.

Ora a Ben Aislie e compagni basta una vittoria per portarsi a 7, quel che serve per aggiudicarsi il trofeo degli sifdanti. Si torna a gareggiare venerdì, sempre alle 14.