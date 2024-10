Luna Rossa perde il braccio di ferro sul primo lato: 5-4 per Ineos

BARCELLONA. Ineos si porta sul 5-4 nella finale di Louis Vuitton Cup, quella che designa lo sfidante ufficiale di America’s Cup contro i detentori di New Zealand.

Oggi vento sui 16-18 nodi con cielo nuvoloso che minaccia pioggia. In partenza Luna Rossa viene chiusa da sotto vento e costretta a virare e andare sul lato destra. All’incrocio passa davanti ma poi Ineos si porta al comando e conduce la regata: 2 secondi al primo gate, 12 al secondo e poi 9 e 7 al quarto. Britannia costringe gli italiani a un passaggio di boa complicato e Prada scende per qualche secondo sull’acqua perdendo altri secondi preziosi. Al quinto passaggio il ritardo è di 15 secondi. Al sesto i secondi sono 18. All’inizio dell’ultima poppa siamo a 13 secondi dagli inglesi. L’ultimo lato non cambia le cose: vince Ineos.

Oggi in programma una seconda regata, sempre che il vento non salga oltre il limite dei 21 nodi.