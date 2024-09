Luna Rossa-Ineos sul 3-3, un testa a testa che ricorda Italia-Germania ‘70

BARCELLONA. E’ vela e non è calcio. E’ Italia contro Gran Bretagna e non contro i tedeschi. Ma il testa a testa fra Luna Rossa e Ineos Britannia ricorda tanto Italia-Germania, semifinale dei Mondiali di calcio di Messico ’70, che finì 4-3 per gli azzurri. La finale della Louis Vuitton Cup di vela è un po’ come una semifinale di America’s Cup. Chi vince va a sfidare i detentori di New Zealand. A Barcellona siamo alla terza giornata di regate e l’equilibrio è perfetto.

Oggi la prima prova è di Ineos. In fase di prepartenza Luna Rossa cade dai foil sottovento dagli avversari, riparte quasi subito ma arriva sulla linea di partenza in ritardo e deve inseguire. Al primo gate è in ritardo di 5 secondi. Poi 6, 7, 11, 5. Luna Rossa non è distante. Alla sesta boa Ineos scende dai foil per qualche secondo. Prada si avvicina ma non riesce a passare. Gli inglesi coprono bene e iniziano l’ultimo lato con 8 secondi di vantaggio e vanno a vincere con 12 secondi.

Nella seconda prova vento fra i 17 e i 21 nodi che poi va calando. Buona partenza di Luna Rossa che sta sopravento e ben separata e riesce a prendere il comando. I passaggi vedono gli italiani davanti per 4 secondi. Poi 6. Prada controlla e copre le manovre degli inglesi che rincorrono. Al terzo gate Ineos splitta e va dalla parte opposta ma la scelta non li premia e arriva alla boa con 13 secondi di ritardo. Le barche sono sempre separate e Luna Rossa gestisce al meglio la tattica. Ai passaggi alle boe gli italiani hanno prima 17, poi ancora 13 secondi di margine. Poi 19. E vincono con uno scarto di 17 secondi.

Domani altre due regate in programma, sempre a partire dalle 14. Al momento il meteo previsto offre le stesse condizioni di oggi.