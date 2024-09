Luna Rossa e Ineos sconfitte dal vento, cadono dai foil e non arrivano al traguardo. Bene per gli italiani

BARCELLONA. Luna Rossa e Ineos restano in pareggio: 1-1. Oggi il poco vento ha impedito di portare a termine la regata. Bene per Luna Rossa perché gli avversari erano in testa con un bel vantaggio nell’ultimo lato quando sono caduti dai foil. A differenza di giovedì, con il vento arrivato fino a 21 nodi, oggi sul campo di regata di Barcellona situazione completamente diversa e vento debole che ha messo in dubbio fino all’ultimo la possibilità di regatare con continuo rinvio della partenza. Partenza ritardata e dopo un testa a testa con passaggi alternati al comando, Ineos riesce a sfruttare meglio le raffiche e prende un largo vantaggio. Luna Rossa dà l’impressione di recuperare nel quinto dei sei lati. Arriva vicino ma poi entra in una zona di vento debole, cade dai foil e gli inglesi allungano di nuovo. Pochi minuti e cadono dai foil anche gli inglesi. Il tempo passa inesorabile e le barche non riescono ad arrivare nel tempo prestabilito al traguardo. Regata annullata.

Per oggi si finisce qui. Domani si torna in acqua, a partire dalle 14 per altre due prove. Ricordiamo che va alla finale di America’s Cup, in programma dal 12 ottobre contro i detentori di Emirates Team New Zealand, chi vince sette prove aggiudicandosi così la Louis Vuitton Cup.