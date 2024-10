Luna Rossa, dopo il ko, vince con i cerotti e ora è 4-4 GALLERY

BARCELLONA. Pronto riscatto di Luna Rossa. Ancora una volta un episodio che avvantaggia gli inglesi e ancora una volta gli uomini di Luna Rossa rispondono. Nella prima prova un guasto ha costretto Prada al ritiro dopo il primo lato (4-3 per Ineos) e gli uomini di Max Sirena hanno risposto subito. Il team dell’assistenza è salito a bordo e ha riparato tutto come possibile in poche decine di minuti per poter gareggiare nella prova successiva. Anche lo skipper e team director riminese ha dato il suo contributo nella chiusura della coperta.

Seconda regata con vento sui 20 nodi ma non uniforme sul campo di regata. Ineos sbaglia subito perché in fase di prepartenza esce dal boundary, cioè dal confine consentito, e deve pagare una penalità, ma anche la partenza è di Luna Rossa che chiude l’ingresso da sotto vento e costringe gli inglesi a rallentare e a partire già alle spalle di Prada. Al primo gate 12 secondi di vantaggio per il team di Max Sirena. Nei passaggi successivi italiani in vantaggio sempre con una manciata di secondi, fra i 7 e i 12. Prada e Ineos volano sopra i 55 nodi di picco di velocità. All’ultimo gate Luna Rossa ha 16 secondi di vantaggio che mantiene anche al traguardo e vince ancora: 4-4.

Domani si ricomincia. Ricordiamo che servono 7 vittorie per andare alla finale di America’s Cup contro i detentori di New Zealand.