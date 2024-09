Luna Rossa contro Ineos, attesi vento e onda oggi nella prima giornata della finale degli sfidanti di America’s Cup

BARCELLONA. Vento e mare. La finale della Louis Vuitton Cup fra Luna Rossa Prada Pirelli e Ineos Britannia si annuncia all’insegna dello spettacolo. A Barcellona prende il via l’ultimo atto per decidere lo sfidante di Emirates Team New Zealand, il detentore dell’America’s Cup. Oggi in programma due prove a partire dalle 14.10. Le previsioni meteo parlano di un sud-ovest da 15-17 nodi (ma con raffiche che potrebbero andare oltre i 21 nodi che non consentono di far disputare le regate) e un’onda fra un metro e un metro e mezzo, condizioni che mettono a dura prova gli equipaggi a bordo delle barche volanti.

«Sappiamo tutti che in Italia l’America’s Cup è un sogno», ha spiegato ieri Francesco Bruni, uno dei due timonieri della barca italiana. «Abbiamo chiuso delle semifinali difficili contro un challenger forte e voglio fare i complimenti a tutto il team e all’equipaggio per il lavoro fatto. Vincere la Coppa America è un sogno che l’Italia insegue da anni e oggi abbiamo la possibilità di realizzarlo, useremo al meglio le nostre frecce».

«Mi aspetto match duri, combattuti», aggiunge l’altro timoniere di Prada, James Spithill». «Conosciamo bene sia l’equipaggio britannico, sia il suo modo di navigare. Lo abbiamo studiato a lungo nei Round Robin, ma sappiamo anche che il team che affronteremo domani non è più lo stesso di qualche settimana fa».

Il calendario prevede due prove al giorno oggi, sabato e domenica, 1, 2, 4 e 5 ottobre. Eventuali recuperi il 27 e il 30 settembre e il 3 ottobre. A sollevare il trofeo degli sfidanti sarà l’equipaggio che vincerà sette prove. Per seguire le regate in diretta sono disponibili i canali social dell’America’s Cup. In tv Italia Uno in chiaro e Sky con i canali a pagamento. Lo streaming è possibile su diverse piattaforme, da Mediaset Infinity a Now.