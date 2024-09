Luna Rossa cade in prepartenza, Ineos si porta sul 3-2

BARCELLONA. Luna Rossa perde la quinta regata e Ineos Britannia si porta sul 3-2. Oggi il vento è attorno ai 18-20 nodi. In fase di prepartenza Luna Rossa cade dai foil sottovento a Ineos, riparte quasi subito ma arriva sulla linea di partenza in ritardo e deve inseguire. Al primo gate è in ritardo di 5 secondi. Poi 6, 7, 11, 5. Luna Rossa insegue ma non è distante. Alla sesta boa Ineos scende dai foil per qualche secondo. Luna Rossa si avvicina ma non riesce a passare. Gli inglesi coprono bene e iniziano l’ultimo lato con 8 secondi di vantaggio e vanno a vincere con 12 secondi.

Fra poco la seconda prova. Domani altre due regate in programma, sempre a partire dalle 14. Per il momento il meteo prevede un po’ di vento in più rispetto a oggi.