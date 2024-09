Luna Rossa, beffa e riscatto volando a 102 km/h: 2-2 con Ineos

BARCELLONA. Luna Rossa perde la prima regata per un guasto ma si riscatta nella seconda. Contro Ineos siamo sul 2-2 in una finale di Louis Vuitton Cup che è un testa a testa da thriller. Ieri poco vento, oggi punte anche di 24, al punto che scuffia Alinghi, la barca svizzera che dopo essere stata eliminata faceva dei test per il futuro.

La partenza della prima prova viene rimandata più volte e quando finalmente viene dato il segnale di partenza si rompe una stecca della randa (forse anche due o tre). Non c’è tempo a sufficienza per sostituire la vela e Ineos si aggiudica il primo punto per la squalifica degli italiani che non sono in grado di partire.

Nella seconda prova in partenza Luna Rossa viene marcata stretta dal team di Ben Ainslie, molto aggressivo, ma Prada riesce a liberarsi bene con coraggio e bravura. Le barche vanno velocissimo e Prada cerca di controllare le manovre di chi viaggia dietro. Gli incroci sono da paura con gli inglesi che provano anche con la protesta ma la giuria respinge sempre. Il passaggio alle boe è ravvicinato: 6 secondi, poi 5. A metà prova il team di Max Sirena ha 11 secondi di vantaggio e allunga portando il distacco fino a 20 secondi alla sesta boa. Ma all’ultima boa, forse per una virata anticipata, quando inizia l’ultimo lato, sono solo 6 i secondi di vantaggio. La vittoria arriva con soli 4 secondi di vantaggio.