Luca Rosetti votato “Velista dell’anno”, come Soldini, Sensini, Cayard e Sirena: “Una forte emozione”. A fine giugno la Quebec-Saint-Malo

RIMINI. «Che periodo incredibile della mia vita, mi sembra di essere dentro una centrifuga di emozioni, stanno accadendo attorno a me cose pazzesche». Dopo aver vinto a novembre la Mini Transat Luca Rosetti ha fatto sempre più breccia nel cuore degli appassionati e nei giorni scorsi si è aggiudicato il premio Velista dell’Anno messo in palio dal mensile Il Giornale della Vela. Quasi 35mila persone hanno votato e Luca ha intercettato tanto affetto e tanta stima che lui stesso fatica a crederci. «Questo riconoscimento di velista dell’anno è per me a livello professionale e personale un qualcosa di indescrivibile, mi avete votato in tantissimi sia come giuria popolare che tecnica», ha scritto sul suo profilo Facebook, «è un premio che ha un’importanza diversa rispetto a quelli a cui ero abituato, perché mi dà un ritorno di come le persone mi vedono e mi percepiscono e tutto questo ha per me un grandissimo valore umano». «Una forte emozione», aggiunge.

Il 29enne bolognese di origini romagnole, che ha scelto la Romagna per iniziare la sua attività velica e che ha vinto sotto il guidone del Club Nautico Rimini la più prestigiosa regata in solitario della classe Mini, nell’albo d’oro del premio è in buona compagnia. A scorrere l’elenco troviamo i campioni olimpici del Nacra 17 Ruggero Tita e Caterina Banti e il loro allenatore Gabriele Bruni, Luna Rossa e il suo skipper Max Sirena, Ambrogio Beccaria (primo e unico italiano insieme a Luca ad aver vinto la Mini Transat), la campionessa olimpica di windsurf Alessandra Sensini, il patron di Mascalzone Latino (barca che fu protagonista in America’s Cup) Vincenzo Onorato, lo skipper di Luna Rossa (nel 1996) Francesco De Angelis, il più famoso degli oceanici italiani Giovanni Soldini, lo skipper del Moro di Venezia Paul Cayard...

Nel 2024 Rosetti è impegnato numerose regate d’altura legate al circuito dei Class 40 e non solo. Nella sua agenda sono in programma tanti eventi (come il Salone Nautico di Genova) ma anche e soprattutto tante regate come la Transat Quebec-Saint Malo su Ibsa di Alberto Bona (partenza il 30 giugno), la Palermo-Montecarlo, la Mad Max da Port Camargue a Saidia (Marocco) e la Middle Sea Race.