La “Barca dell’anno” è stata costruita a Forlì: premiata l’eccellenza di Cantiere del Pardo

Il Grand Soleil 44 Performance prodotto da Cantiere del Pardo di Forlì ha vinto il Premio Barca dell’Anno-Trofeo Confindustria-Stella d’oro. Il titolo è stato assegnato durante una cerimonia che si è svolta a Roma mercoledì sera. A ritirare il premio il presidente Gigi Servidati.

La barca forlivese, progettata da Matteo Polli con interni e coperta di Nauta Design, non spicca solo per eleganza ma anche per le doti sportive: si è aggiudicata quattro titoli consecutivi di campionato mondiale con compenso ORC (2021, 2022, 2023, 2024). Alle sue spalle, nel premio organizzato dalla Federazione Italiana Vela, si sono classificati l’AC40 Luna Rossa Prada Pirelli e lo Swan 65 Translated. Una curiosità: proprio il team director di Luna Rossa, il riminese Max Sirena, presente alla serata, è un armatore del Grand Soleil 44, acquistato due anni fa per le navigazioni (sportive) in famiglia.

«Questo riconoscimento è motivo di grande orgoglio per tutto il nostro team», ha dichiarato Gigi Servidati, presidente di Cantiere del Pardo. «Il Grand Soleil 44 Performance rappresenta l’essenza del nostro approccio: design evoluto, eccellenza costruttiva e una forte vocazione sportiva. È un premio che dedichiamo a chi crede nella vela come forma di bellezza, impegno e innovazione».

«Il Grand Soleil 44 Performance», scrive il cantiere in una nota, «nella sua versione Race è uno yacht progettato per velisti esperti, senza compromessi in termini di prestazioni, design e affidabilità. È una sintesi perfetta di velocità e stile italiano, ammirato in tutto il mondo. Questo premio conferma ancora una volta l’eccellenza dell’artigianato italiano nel settore nautico internazionale».

A Roma era presente anche Sofia Giondi (Yacht Club Rimini). La velista forlivese, l’anno scorso campionessa europea nella classe J70 (in equipaggio con Filippo Baldassari, Matteo Morellina e Luca Tubaro), era nel terzetto finalista per il premio Armatore-Timoniere dell’anno che poi è stato assegnato ad Alberto Rossi, campione del mondo Melges 32. Il premio Velista dell’anno è andato invece a Marta Maggetti, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi nella classe iQFOiL.

