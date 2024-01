Forlì. Ferretti Group va a Dusseldorf col primo modello full electric e con le uniformi di Dolce & Gabbana

FORLI’. La nautica spinge sempre più verso l’elettrico. Ferretti Group sarà presente alla prossima edizione del salone tedesco con una flotta di assoluto prestigio di 6 barche, guidata dalla World Première Riva El -Iseo, il cui prototipo è stato presentato a settembre 2022 allo Yacht Club di Monaco, primo modello full electric destinato al segmento E-Luxury. Oggi, a conclusione di un ciclo di test positivi, il primo modello di Riva destinato al segmento E-Luxury è pronto a svelarsi nella sua versione ufficiale e pronta per la commercializzazione. Runabout di quasi 9 metri, Riva El-Iseo è dotato di un motore full electric ed un pacco batterie a litio ad alta intensità con una capacità 150 kWh diviso in due blocchi indipendenti, e assicura prestazioni senza precedenti in termini di velocità, accelerazione e navigazione.

L’altra prima mondiale è il Wallypower50, che arricchisce la gamma esistente Wally, fungendo da collegamento tra i wallytender e i wallypower e stabilendo un nuovo standard di flessibilità, praticità e dinamicità, e con prestazioni che gli consentono di superare i 36 nodi. Completano la flotta, queste imbarcazioni: Ferretti Yachts 720, Dolceriva, Riva 66’, Ribelle, - Pershing 7X.

L’appuntamento è per la tradizionale conferenza stampa organizzata dal Gruppo nella giornata di sabato 20 gennaio alle ore 11.00 (padiglione Halle 6 stand 6D28), durante la quale si parlerà dell’anno appena concluso, svelando le attese première e i progetti per il 2024. Nelle giornate del prestigioso salone tedesco, Ferretti Group collabora con una selezione di marchi esclusivi, italiani e internazionali: Dolce & Gabbana firma le uniformi di Gruppo, mentre le proposte beverage arrivano dalle migliori selezioni de La Scolca, accompagnate a fine pasto o per un break veloce dal servizio offerto da Lavazza. Il partner automobilistico di fiducia è Range Rover, pronto ad accompagnare clienti e armatori a bordo della nuova gamma Range Rover, mentre Flexjet si occuperà degli spostamenti aerei. Si aggiunge alla selezione Seabob, una collaborazione ormai consolidata, che esporrà le magnifiche limited edition, con livrea customizzata, realizzate per Riva, Ferretti Yachts, Pershing e Wally. Il parterre di sponsor è completato da Culti, Torello nell’ambito della logistica.