Forlì. Cantiere Del Pardo lancia la prima barca a vela di serie con motore elettrico GALLERY

FORLI'. Cantiere Del Pardo lancia la sua prima barca in serie a vela con motore elettrico e a impatto zero. La prima in Italia. L'annuncio è stato dato oggi al Salone di Dusseldorf (Boot) e il primo modello sarà in mostra al Cannes Yachting Festival in programma dal 10 al 15 settembre 2024. Il Grand Soleil Blue, il nome di questo daysailer di 33 piedi, è un progetto cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Lungo 11,00 metri e largo 3,70, pesa 3,3 tonnellate e ha un pescaggio di 1,80 o 2,20 metri a seconda della richiesta degli armatori. Superficie velica di 62 metri quadrati fra randa (36) e fiocco autovirante (26) con un gennaker da 100 mq. La barca è stata ideata per avere impatto zero durante la navigazione grazie ai pannelli fotovoltaici e ad altri accorgimenti tecnici che vanno nella direzione sempre più green ma è anche riciclabile in tutte le sue parti grazie all’uso innovativo della resina termoplastica. Promette di avere un'autonomia a motore di 30 miglia (a velocità 5 nodi) che possono diventare 60 con il pacco batterie addizionale. A bordo sarà presente anche un sistema di idrogenerazione che consentirà durante la navigazione di si ricaricare le batterie a bordo (al litio) sfruttando il flusso d'acqua generato dalla velocità che si va a scaricare sull'elica. La larghezza accentuata rispetto alla lunghezza consente di avere interni molto abitabili anche se con la formula dell'open space dove trovano posto la cucina, la zona pranzo, il bagno e un letto matrimoniale a prua. La certificazione CE è categoria C: navigazione con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso). La barca si dovrebbe collocare nella posizione di entry level del marchio Grand Soleil e il prezzo dovrebbe quindi aggirarsi attorno ai 400mila euro anche se il cantiere non lo ha ancora comunicato.

Se il Grand Soleil Blue è dedicato a chi vuole navigare nella sostenibilità per una giornata o un weekend, a Dusseldorf il cantiere forlivese ha annunciato anche il Grand Soleil 60 long cruiser, uno scafo che vuole invece rivolgersi a chi vuol affrontare lunghe navigazione nel miglior comfort. In questo caso il nuovo modello sarà pronto per settembre 2025.