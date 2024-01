Fiv, Silvia Campanini: «Staremo vicino ai circoli». Ecco le prime idee

RIMINI. La nuova presidente dell’XI Zona della Federazione Italiana Vela, eletta pochi giorni fa, abbraccia con la sua attività tutta la Romagna. Silvia Campanini, 50 anni, è cesenate d’origine e di residenza, dove ha completato gli studi all’istituto tecnico per geometri. è cervese come vocazione marina perché è iscritta al Circolo Nautico Amici della Vela di Cervia da quando ha iniziato la pratica di questo sport. è riminese perché è istruttore tecnico all’Ufficio Lavori Pubblici della Provincia di Rimini. Ma in realtà il mondo di Silvia Campanini abbraccia anche la Repubblica di San Marino dove abita col marito Marino Federico Fattori, presidente della Federazione Sammarinese Vela. Ieri a Rimini si è insediato il nuovo consiglio che rappresenta una realtà di circa 7mila iscritti.

Lei ha criticato la passata gestione della federazione giudicandola distante dalla vita dei circoli. Il suo incarico, iniziato per le dimissioni anticipate dell’ex presidente, durerà solo un anno perché scade con l’anno olimpico. Cosa intende fare in così poco tempo?

«Sicuramente stare vicino a tutti i circoli. Io voglio essere presidente dei circoli grandi ma anche di quelli piccoli che stanno sulla spiaggia. C’è solo un anno ma c’è tanto da fare. Vogliamo rispondere alle esigenze anche dei circoli meno strutturati. Per fare questo gireremo molto e lavoreremo con un gioco di squadra. Non ci saranno soltanto riunioni ma anche tante call. C’è solo un anno ma vogliamo candidarci a portare avanti il nostro lavoro anche per il quadriennio successivo».

Cosa le chiedono i circoli della costa emiliano-romagnola?

«Prima del voto ho fatto visita a tutti, da Cattolica a Ferrara. Ho chiesto ai circoli di indicarmi quali sono le cose che vogliono dalla Zona. A breve lo diranno e agiremo di conseguenza. Voglio siano parte attiva e noi saremo presenti alle regate».

America’s Cup, Olimpiadi... il 2024 è un anno che metterà sotto i riflettori la vela. Come pensate di sfruttare questa esposizione mediatica? Pensate anche a testimonial?

«Abbiamo pensato di fare un evento con Luca Rosetti che pochi mesi fa ha vinto la MiniTransat e vorremmo invitarlo a una grande festa in cui potrà raccontare la sua esperienza ai giovani e a tutti gli appassionati di questo sport. Porteremo avanti il progetto scuola cercando di intensificarlo».

Suo marito, Marino Federico Fattori, è presidente della Federazione Sammarinese Vela. Si farà gioco di squadra anche con la Repubblica del Titano?

«Ritengo proprio di sì, a prescindere dal fatto che sia mio marito. Ben venga il dialogo con lo Yachting Club San Marino e con la Federazione Sammarinese vela. Stanno cercando di rimettere in piedi la 24 ore di San Marino che si svolgeva nello specchio di mare davanti a Rimini. Daremo il nostro appoggio. Apparteniamo a due stati diversi ma parliamo la stessa lingua che non è solo l’italiano ma il linguaggio del mare e della vela».