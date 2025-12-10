Circolo Velico Riminese, Mario Benzi presidente, ecco il nuovo direttivo

RIMINI. Nei giorni scorsi il Circolo Velico Riminese ha rinnovato le cariche sociale. Mario Benzi, 54 anni, chimico, è il nuovo presidente e succede all’avvocato Leonardo Bernardini. Ecco il resto del nuovo consiglio direttivo con le deleghe: Laura Bracci (vicepresidente, responsabile didattica e scuola vela), Federica Gattei (segretario e responsabile della banchina), Roberto Montanari (tesoriere), Matteo Forni (responsabile delle attività sportive), Paraskevi Kaknis (responsabile della sede e della relativa attrezzatura), Lorenzo Emiliani (responsabile delle attrezzature nautiche).

«Per il prossimo triennio», spiega il nuovo presidente, «la nostra linea di azione sarà di proseguire con le attività storiche del nostro circolo, la cui vocazione è la vela d’altura, magari cercando di portare nuova linfa alle nostre iniziative e sempre più collaborazioni con altri circoli. La scuola vela Luciano Pedulli funziona molto bene e vorremmo proseguire su questo solco mettendo in campo un progetto differenziato che porti anche a una formazione specifica che oltre alle regate affronti il tema della crociera d’altura. Per quanto riguarda le regate confermiamo il nostro calendario che ha come fiore all’occhiello la Rigasa (la doppia traversata dell’Adriatico che si tiene in settembre, ndr). Mi piacerebbe sviluppare un a squadra sportiva che coinvolga diversi armatori che già adesso portano alto la bandiera del Circolo Velico Riminese con risultati importanti nelle regate dell’Alto Adriatico, dalla Barcolana alla Veleziana»

Il Circolo Velico Riminese può contare su una flotta sociale composta da 4 barche, tutte del cantiere francese Beneteau: Un First 40.7, due Figaro e un First 8.