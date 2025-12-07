Circolo Velico Ravennate, un anno di successi

RAVENNA. Tempo di bilanci per il Circolo Velico Ravennate. Sabato scorso, al Mercato Coperto di Ravenna, si è svolta la consueta cena sociale di fine anno cui hanno preso parte 305 persone. Il presidente Matteo Plazzi ha fatto il punto della stagione sottolineando il raggiungimento di importanti risultati organizzativi e di prestigiosi titoli agonistici anticipando anche la stagione che verrà.

Gli ospiti

Ospite della serata Carlo Borlenghi, fotografo di fama internazionale nel mondo della vela con tantissime campagne di America’s Cup alle spalle. Intervistato dal giornalista Antonio Vettese (membro del consiglio con delega alla comunicazione) ha donato un suo scatto della Barcolana 2025 estratto a sorte tra i soci del circolo. Alla serata hanno preso parte tutti i tecnici e gli atleti componenti la squadra agonistica, a partire dai giovanissimi dell’Optimist, oltre ai rappresentanti delle istituzioni cittadine, come Comune, Capitanerie di Porto e Autorità di Sistema Portuale, e sportive, come il presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, il consigliere di World Sailing, nonché segretario AICO, Walter Cavallucci, e il consigliere federale Donatello Mellina,

Il premio agli atleti

Al direttore sportivo Jacopo Pasini è toccato il compito di chiamare gli atleti che hanno meglio rappresentato il Circolo Velico Ravennate in contesto agonistico. Sul palco sono sfilati tanti giovani, tra i quali Lorenzo Pezzilli che, insieme a Tobia Torroni, atleta del Circolo Nautico del Savio, continua con ottimi risultati la campagna olimpica in 49er; i componenti il team che poche settimana fa ha vinto il titolo italiano di Team Race Under 17; l’equipaggio di QQ7, il Farr 53 di Salvatore Costanzo, che ha ben figurato durante tutta la stagione; Michele Ivaldi, che rappresenta il club in contesti internazionali di altissimo livello, e Michele Mazzotti, protagonista di una grande stagione al timone del TP52 Blue.

Il momento più importante ha riguardato l’assegnazione del Trofeo Casadei, assegnato agli atleti che più degli altri hanno tenuto alto il vessillo del Circolo Velico Ravennate: un onore che quest’anno è toccato ai giovanissimi Anna De Angelis e Matteo Ravaioli, vincitori con il Team Italia del Campionato Europeo Team Race Optimist. Premio alla carriera infine a Gigi Cantarelli, ufficiale di regata che ha legato la sua passione al Circolo Velico Ravennate, per il quale ha condotto con successo innumerevoli competizioni.