Cervia, Luciani nuovo presidente del Circolo Nautico Amici della vela. Ecco la squadra e gli obiettivi

CERVIA. L’assemblea dei soci del Circolo Nautico “Amici della Vela” di Cervia ha votato il nuovo Consiglio di Amministrazione. Sergio Savelli, dimissionario dalla carica di presidente per motivi personali, è comunque rimasto fra i nove membri del consiglio. Presidente è stato eletto Marcello Luciani. Oltre a lui e a Savelli, fanno parte del nuovo consiglio il vicepresidente Pio Boschi; Paola Savini, che si occuperà di tesoreria e segreteria; Francesco Spirito, che curerà altura e vele d’epoca; Giacomo Zambelli, per asta canale e staff; Cristina Donati, segreteria e staff; Massimo Matteucci, comunicazione ed eventi; Pietro Paglionico.

Luciani, imprenditore cervese, classe 1975, già vicepresidente, sarà anche responsabile del settore agonistico e della scuola vela. Il suo legame con il circolo nasce fin da bambino: ha iniziato qui a navigare e nel suo percorso agonistico ha ottenuto risultati importanti, tra cui la vittoria del Campionato del Mondo nella classe 420 nel 1993, che gli è valsa la Medaglia d’Oro al Valore Atletico nel 1994. Ha poi regatato nella classe 470 con il gruppo sportivo della Marina Militare e successivamente in diverse classi d’altura. All’interno del circolo ha ricoperto negli anni diversi ruoli: istruttore della scuola vela, direttore, allenatore della squadra agonistica e, più recentemente, responsabile dell’attività sportiva nel Consiglio Direttivo.

«Il Circolo Amici della Vela è sempre stato una parte fondamentale della mia vita, sia dal punto di vista sportivo che umano – sottolinea il neopresidente -. Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con l’obiettivo di dare continuità al lavoro fatto negli ultimi anni, cercando allo stesso tempo di portare nuove energie e nuove idee. Le linee guida del mio mandato sono chiare. Intendo far crescere il settore giovanile, aumentando il numero di bambini e ragazzi che si avvicinano alla vela e che entrano nelle nostre squadre. È fondamentale creare un percorso continuo che li accompagni nella crescita, non solo come atleti ma anche come persone e, in prospettiva, come futuri istruttori del circolo. Intendo lavorare per l’organizzazione di regate importanti, riportando il nostro circolo ad essere un punto di riferimento nell’Adriatico. Questo significa attrarre eventi di livello e valorizzare il territorio di Cervia. Un altro obiettivo per me centrale è il rilancio della partecipazione sociale: il circolo deve tornare ad essere un luogo vissuto, dove i soci si sentano parte attiva, non solo durante l’attività sportiva ma anche nei momenti di aggregazione. Infine, credo molto nella valorizzazione delle persone: il Circolo ha al suo interno competenze, passione e disponibilità che vanno coinvolte e messe a sistema. Il mio impegno è quello di mantenere saldo il legame con la tradizione del Circolo, ma allo stesso tempo di guardare avanti, costruendo le basi per una crescita solida e duratura».