Cervia. Il nuovo viaggio di Nick, sulla barca di Bianchetti, verso Favignana e oltre... GALLERY

CERVIA. In ottobre si è concesso un bel giretto da Cervia alle Isole Tremiti e ritorno (ma ha sconfinato fino al Gargano). In aprile vuole spingersi oltre e partire per una specie di giro d’Italia: da Cervia verso sud e dalla Sicilia verso nord. Stiamo parlando di Nicolò Todoli, 24 anni, cervese. Il suo viaggio da sogno è programmato su una piccola barca, il Penelope, lunga soltanto sei metri e venti e con tanti, tanti anni sul groppone (classe 1959). è la stessa barca che un giorno fu di Simone Bianchetti, il velista cervese passato alla storia per le sue regate oceaniche, primo italiano a concludere il giro del mondo in solitario senza scalo e assistenza Vendée Globe (2000-2001). Penelope era la barca che usava per andare a scuola da Cervia a Cesenatico quando da ragazzino andava all’istituto nautico. Morì per un malore improvviso a Savona nel 2003 a soli 35 anni.

Inviti su Facebook

Ora Nicolò, che ha già fatto esperienza su barche molto più grandi, vuole godersi una lunga navigazione costiera con una barca all’insegna del “piccolo è bello”: pochi costi, possibilità di ormeggiare quasi ovunque, riparazioni più semplici e altro ancora.

Nick ha fatto dei lavori alla barca per renderla più solida ed efficiente e ha già annunciato il suo viaggio sul gruppo “Velisti su Facebook” e ha già raccolto tanti inviti: chi gli offre una birra a Leuca, chi due cannoli a Cefalù. Ecco il programma: «Partenza da Cervia verso metà aprile”, spiega Nick, “per arrivare nel Paradiso Adriatico ovvero le Tremiti, da fine aprile a fine maggio. Poi una volta stufo scendere. Santa Maria di Leuca una settimanella. Poi Messina, Siracusa, fino ad arrivare alle Eolie tra vulcano Stromboli, Lipari Filicudi e Alicudi nelle quali penso di passare una o due settimane. Una volta passate queste isole, Penelope farà tappa a Cefalù con la sua città sul mare e con le strade fatte di sasso. Si continuerà la rotta verso ovest una volta stancatosi di ciò, per poi arrivare a Trapani ove davanti vi si trova Favignana, un isola per me bellissima dove passerò la parte restante dell’estate».

Il giro d’Italia

E dopo? «Si sta pensando seriamente di ritornare a nord sul lato tirrenico». In pratica, fatti due conti, Nick vorrebbe arrivare fin verso la costa toscana per poi riportare a casa la barchina, stavolta su un mezzo stradale.