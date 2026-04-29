Boat Show Rimini: yacht, catamarani, sup, motori, gommoni... ancora un weekend con la fiera della nautica

RIMINI. Yacht a Motore, barche a vela, catamarani, gommoni, moto d’acqua ma anche piattaforme gonfiabili, sup, accessori nautici, motori (elettrici e termici). Quel che serve a chi vuole vivere il mare è in mostra al Boat Show Rimini, la prima edizione della manifestazione organizzata dal Marina di Rimini in collaborazione con BluSea, da venerdì a domenica, dopo aver messo in archivio il primo weekend di apertura che si è svolto il 25 e 26 aprile.

«Per 5 giorni», spiegano gli organizzatori, «la riviera romagnola si trasforma in un palcoscenico esclusivo dove innovazione, design e passione per il mare si incontrano».

Negli accoglienti spazi del Marina di Rimini viene dato anche spazio ai servizi dedicati al settore e un’area è stata dedicata al mondo dei motori su terra, con automobili supercar e motorini, anche elettrici.

«Ma il Boat Show Rimini non è solo esposizione», spiegano sempre gli organizzatori: «è esperienza. Durante l’evento, spettacolari esibizioni di Fly Board porteranno adrenalina e stupore sopra le acque del porto, regalando momenti indimenticabili a grandi e piccoli. Inoltre, i visitatori avranno l’opportunità unica di salire a bordo delle imbarcazioni presenti, toccando con mano il futuro della navigazione».

Nel frattempo il primo weekend si è chiuso con soddisfazione. «Appassionati, curiosi e sognatori hanno affollato il Marina di Rimini».

L’orario di apertura al pubblico va dalle 9 alle 19. Sono previsti anche momenti di degustazione e aperitivo e un dj set a bordo di un’imbarcazione.