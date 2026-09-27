America’s Cup, Luna Rossa vince la Preliminary Regatta di Napoli

NAPOLI. Luna Rossa senior vince la Preliminary Regatta di Napoli. Dopo aver dominato le 8 regate di flotta AC40 oggi pomeriggio ha partecipato al match race finale riservato ai migliori due scafi battendo Emirates Team New Zealand (team detentore di Coppa America). La barca italiana (Burling, Gradoni, Giubilei, Ugolini) ha imposto la partenza ai kiwi e ha mantentuo il vantaggio accumulato in partenza controllando le manovre degli avversari. Ora le attenzioni sono rivolte al 2027 quando tra primavera ed estate, sugli scafi più grandi (e più veloci) AC75, si terranno le regate degli sfidanti (Louis Vuitton Cup) e la finale di America’s Cup contro i neozelandesi che difendono il trofeo. Il team guidato dal riminese Max Sirena vuole entrare nella storia come il primo sindacato italiano a vincere quello che è il più antico trofeo sportivo.