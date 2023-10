A Forlì la prima università della nautica in Italia. Bonaccini: “Stiamo investendo nell’attrattività”

BOLOGNA. “Si pongono le basi per la prima Università della Nautica in Italia”, che nascerà in Emilia-Romagna. È l’annuncio che spunta oggi a margine del taglio del nastro a BolognaFiere del quarto Salone nautico internazionale, manifestazione che espone oltre 100 imbarcazioni della media e piccola nautica, quella tra i 6 e 15 metri, la quale rappresenta oggi il 47% del segmento produttivo nazionale del mondo nautico (registra per il 2023 oltre 3 miliardi di euro di fatturato). L’indicazione sull’Università nautica, in scia per analogia al progetto regionale ‘Muner’ sull’automotive con tutti gli atenei coinvolti, è stata affidata agli organizzatori, a margine, dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, secondo il quale “a breve” l’iniziativa entrerà nel vivo. Di recente, fra l’altro, era stato lo stesso rettore dell’Alma Mater Giovanni Molari a definire “un’opportunità” corsi di nautica al campus di Forlì.

Oggi sul palco di BolognaFiere, prima dell’inaugurazione, Bonaccini ha ricordato più in generale che “stiamo investendo tanto, dal punto di vista della ricerca, della formazione e delle università, e poiché oggi il capitale umano è uno dei problemi più grandi che le aziende si trovano a dover sostenere, noi stiamo investendo tanto nell’attrattività: abbiamo appena approvato la prima legge regionale di Italia che si chiama ‘Legge per l’attrattività dei talenti’, con cui diamo contributi con un piccolo taglio del costo del lavoro alle aziende che assumono giovani che vengono da fuori regione e agli stessi diamo voucher per la casa, l’asilo nido, la scuola internazionale o la sanità perché vogliamo rendere questa regione sempre più attrattiva e conveniente”. Uno schema simile, dunque, abbraccerà in futuro anche la nautica, il cui salone bolognese, da contratto, registrerà anche le prossime sei edizioni, dopo le tre già archiviate e la quarta inaugurata oggi (di scena fino al 29 ottobre). A dar manforte a Bonaccini pensa Gennaro Amato, presidente della società Saloni Nautici Internazionali d’Italia, al lavoro anche in questi giorni a Bologna: “L’idea di un’Università della nautica che prenderà vita in questa regione, la prima in Italia, proposta dal governatore Bonaccini, non può che essere un progetto vincente per la formazione del nostro settore che si tradurrà in tanti nuovi posti di lavoro”. Intanto, la fiera continua a Bologna e, come annunciato dal direttore Divisione Business Av di Trenitalia, Pietro Diamantini, c’è anche lo sconto sul biglietto ferroviario per i visitatori (dal 20% all’80%).