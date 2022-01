“Arca Adriatica”, catalogo di chiusura del progetto

Con una inedita pubblicazione si è concluso il progetto europeo “Arca Adriatica” finanziato dal Programma INTERREG Italia-Croazia, che ha permesso di valorizzare il patrimonio culturale materiale ed immateriale delle piccole marinerie dell’Adriatico. In collaborazione con altre 4 realtà italiane e ben 5 croate, che con Cervia condividono obiettivi e valori, si è lavorato per lo sviluppo di una destinazione turistica e culturale fortemente identitaria. Il progetto ha permesso di completare ricerche storiche, restaurare antiche imbarcazioni con vele al terzo, organizzare eventi e workshop per giornalisti e operatori e allestire un percorso multimediale che tocca i punti più importanti della città. Un sistema di cartelli informativi, contenuti audio, video, effetti di fotoanimazione in grado di coinvolgere residenti e ospiti nel percorso guidato dall’app “Immagina Cervia”, diventando così una vera e propria forma di turismo sostenibile.

Il catalogo pubblicato dal Comune di Cervia vuole evidenziare tutto questo, oltre ad essere una testimonianza della mostra organizzata dall’Ecomuseo del Sale e del Mare “Ti racconto…Arca Adriatica”, che si è tenuta dal 4 al 24 dicembre alla Sala Rubicone. Oggetti strani, foto di lance e trabaccoli dalle vele colorate e modellini in scala realizzati da un maestro d’ascia hanno soddisfatto le curiosità sul mondo del mare e della pesca dei molti visitatori. Le reti da posta e le reti a strascico hanno invaso le pareti della sala, mentre bussole antiche, linguette e morelli, rivelato il modo di navigazione e di pesca prima della moderna tecnologia. Sono conoscenze che si tramandano da padre in figlio o da bocca in bocca e che rischiano di venire presto dimenticate.

Proprio per evitare questo pericolo il progetto Arca Adriatica ha coinvolto, per quasi tre anni, pescatori, marinai, velisti, armatori che si sono uniti nel Centro di Eccellenza della Cultura del Mare e ci ha ricordato che il mare è un bene comune, da conoscere e difendere. Cervia città del sale e del mare: due realtà che viaggiano sullo stesso binario. Il catalogo è una preziosa testimonianza di un grande viaggio tra vele al terzo, pesca e tradizioni di mare, oltre a rimanere uno strumento di lavoro utile per le prossime progettazioni. Il catalogo “Ti racconto Arca Adriatica – Viaggio” è scaricabile gratuitamente dal sito www.ecomuseocervia.it/pubblicazioni.