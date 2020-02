FORLI. Al Club Ottantadue di Forlì venerdì 14 febbraio tutte le più belle canzoni del beat e del rock italiano, nel giorno di San Valentino, proposte in una suggestiva carrellata dalla storica band Arancia Meccanica guidata da Moreno Lombardi. Ospite speciale la irriverente e ironica band dei Brillanti Sparsi. Dal rock romantico al pop sarcastico… E sabato 15 serata disco con Pyton dj. Per prenotare il tavolo per cena e il concerto chiamare il 370 3664372.