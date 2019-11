“Aquarius” dei Calzini Spaiati a Fusignano

FUSIGNANO. I Calzini Spaiati, compagnia teatrale nata nel 2009, torna in scena dopo la pausa estiva. Questa volta sul palco del teatro Moderno di Fusignano, venerdì 22 alle ore 21. Il loro ultimo musical “Aquarius”, per la regia di Giulia Torelli, è un omaggio a Hair, l’irriverente e mitico soul-rock musical che ancora oggi, a 40 anni dal debutto, mantiene intatto il suo appeal e la sua straordinaria attualità.

<Ci siamo chiesti come potevamo parlare della guerra del Vietnam e degli anni a cavallo tra la decade ’60-’70 senza averli vissuti. L’unico modo era rivivere quei dialoghi e quelle lotte interiori ed esteriori alla luce dell’attualità. Legare alle nostre, le esperienze di chi allora fuggiva dalla propria quotidianità e si riversava a New York, convinto di poter cambiare le cose. Il tutto nel rispetto della trama e dell’atmosfera originale dell’opera>. Prenotazioni al numero 340 5647223

Biglietti: 12 € adulti, 8 bambini.