Apre Aldi, parcheggi e verde a Rimini sud

Un nuovo marciapiede, la creazione di aree verdi nei parcheggi, la piantumazione di alberi e l’adeguamento degli impianti a rete. Sono gli interventi di riqualificazione a Rimini sud ai quali ha contribuito il nuovo punto vendita Aldi, realtà multinazionale della grande distribuzione, che apre oggi il suo primo negozio a Rimini, in via Flaminia 403.

L’opening del 16esimo punto vendita in Emilia Romagna conferma il piano di espansione dell’azienda nelle sei regioni del nord Italia dove è presente con 119 negozi. L’apertura del nuovo punto vendita riminese ha contribuito a creare 15 nuove opportunità lavorative, per un totale di 219 collaboratori attivi nei negozi della regione.

Con una superficie di vendita di circa 1.000 metri quadri e 93 parcheggi gratuiti a disposizione dei clienti, il negozio di Rimini ha contribuito alla riqualificazione dell’area con interventi di miglioramento della viabilità pubblica. Il negozio romagnolo è inoltre una struttura “green”: in linea con le politiche di sostenibilità ambientale del gruppo, è dotato di impianto fotovoltaico dalla portata di 48,45 kWp.

«I clienti riminesi potranno beneficiare di prezzi bassi tutti i giorni grazie a una spesa conveniente e ricca di freschezza – afferma il gruppo in una nota –. Il prezzo Aldi è sinonimo di assortimento compatto e completo e made in Italy: circa l’80% dei prodotti alimentari in vendita nasce dalla collaborazione con realtà agricole italiane, una valorizzazione che si ritrova nelle 130 referenze tra frutta e verdura e nelle oltre 30 marche esclusive, garanzia di prezzi accessibili senza alcuna rinuncia a bontà e gusto».

Il negozio sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21 e la domenica dalle 8.30 alle 20.30. In aggiunta alle promozioni settimanali previste regolarmente, Aldi festeggia la nuova apertura «con importanti offerte in sottocosto per invitare i clienti a scoprire i suoi prodotti e lasciarsi conquistare dalla sua offerta discount, conveniente ma ricca di qualità e freschezza».