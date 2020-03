Niente anteprima in Texas per il film dei Rockin’1000

CESENA. Un vero peccato per gli entusiasti rocker cesenati. “We are the Thousand”: il film sulla genesi della più grande rock band al mondo nata proprio a Cesena, scritto e diretto da Anita Rivaroli e prodotto da Indyca con Rockin’1000, in coproduzione con la francese Les Films d’Ici e New Lanark, e distribuito a livello internazionale da Cinephil, è stato selezionato al South by Southwest (SXSW) 2020, storico festival di cinema, musica e innovazione di Austin in Texas. Purtroppo il festival è stato appena cancellato. 55mila firme hanno contribuito alla decisione degli organizzatori del SXSW di cancellare il primo grosso evento del cinema e della musica americano. “We are the Thousand” aveva passato le selezioni ed è stato preso nella categoria 24 Beats Per Second. Unico film Italiano, “We are the Thousand” avrebbe dovuto inaugurare la sua categoria (dal 13 al 22 marzo 2020 ad Austin) ma purtroppo il festival è stato annullato e di conseguenza, la proiezione in anteprima mondiale non ci sarà. Indyca e Rockin’1000 stavano per lanciare la notizia, felici di confermare la propria partecipazione in uno dei festival di cinema e musica più importante del pianeta e di vedere finalmente i frutti di un lavoro iniziato nel 2015, quando per la prima volta al mondo 1000 musicisti si incontrarono nel Parco Ippodromo di Cesena, per eseguire il più grande tributo mai realizzato: suonare all’unisono “Learn To Fly” e recapitare il video ai Foo Fighters. Diventato virale in poche ore (oggi conta oltre 52 milioni di visualizzazioni), il video attirò l’attenzione della band statunitense che non esitò a rispondere con un concerto epico, proprio a Cesena. Oggi Rockin’1000 è una realtà conosciuta a livello globale, che riceve riconoscimenti, inviti e proposte di collaborazione in tutto il mondo. Dal 2016 organizza veri e propri concerti negli stadi – Cesena, Firenze, Parigi, Francoforte – e iniziative speciali che vedono protagonisti 1000 musicisti. Rockin’1000 nasce da un’idea di Fabio Zaffagnini, Claudia Spadoni, Martina Pieri, Mariagrazia Canu, Francesco Ridolfi “Cisko” e Anita Rivaroli.

La distribuzione internazionale del film e i produttori valuteranno dove e quando, data la surreale situazione legata al Coronavirus, presentare il film.