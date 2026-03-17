Escursioni a Boscoforte: natura e cavalli a Comacchio

Da sabato 7 marzo alle ore 10 ripartono le escursioni a piedi nella Penisola di Boscoforte, nel cuore pulsante delle Valli di Comacchio, uno degli angoli più suggestivi del Parco del Delta del Po, dove la natura si mostra nel suo volto più intimo e selvaggio.

Qui il tempo sembra rallentare. Il vento tra i canneti, l’acqua che si mescola alla luce della laguna e il silenzio che avvolge il paesaggio trasformano ogni passo in un’esperienza da ascoltare e vivere con calma. Boscoforte è un luogo sospeso, rimasto per anni chiuso al pubblico, che proprio grazie a questa lunga tutela ha conservato una straordinaria ricchezza di biodiversità.

Il momento più emozionante dell’escursione è spesso l’incontro con i cavalli Camargue-Delta, una colonia che da anni vive allo stato brado tra acqua e cielo. Osservarli mentre si muovono liberi in questo paesaggio, attraversando con naturalezza i prati salmastri e gli argini della laguna, regala ai visitatori un’esperienza autentica e profondamente connessa con la natura.

Questo angolo di paradiso è un antico cordone dunoso formatosi in epoca etrusca e oggi rappresenta un ambiente di grande valore naturalistico. L’area è caratterizzata dalla contemporanea presenza di acqua dolce e salmastra che crea un mosaico di habitat: canneti, salicorneti, barene, dossi sabbiosi e canali, rifugio ideale per numerose specie animali e vegetali.

Durante l’escursione, accompagnati dalle guide e muniti di binocolo, i partecipanti potranno osservare e riconoscere le diverse specie che abitano questo straordinario ecosistema.

Il percorso a piedi è lungo circa 5 chilometri, completamente pianeggiante e adatto a tutti. Per raggiungere il punto di partenza si percorre una breve camminata sull’argine del Fiume Reno, un primo assaggio del paesaggio che accompagnerà i visitatori lungo l’intera esperienza.

Le escursioni si svolgeranno:

a marzo: ogni sabato e domenica alle ore 10

ad aprile, maggio e giugno: sabato e domenica alle ore 10 e venerdì alle ore 17

a luglio e agosto: sabato e domenica alle ore 10, martedì alle ore 17.30

a settembre: venerdì alle ore 17, sabato e domenica alle ore 10

Un viaggio lento nel cuore delle Valli di Comacchio, dove la natura racconta storie antiche e ogni incontro – con un uccello, con l’acqua che cambia colore o con i cavalli che pascolano liberi – diventa un ricordo da portare con sé.

I biglietti sono acquistabili online su shop.atlantide.net nella sezione dedicata a Boscoforte: https://shop.atlantide.net/circuito-amaparco/boscoforte/

Per maggiori informazioni:

www.amaparco.it

0544 528710 - 335 5632818 - natura@atlantide.net