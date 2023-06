Andrea Pennacchi a Gatteo con il suo “Pojana”

Riparte “Elsinore” rassegna teatrale di Sillaba che vivacizza l’estate di Gatteo nello spazio dell’arena Castello. Sei appuntamenti a cominciare da stasera alle 21.30 con l’attore autore padovano Andrea Pennacchi nel monologo “Pojana e i suoi fratelli”. È il suo personaggio più noto, veneto, reso famoso in tivù dalle incursioni nella trasmissione tivù “Propaganda live”. Pennacchi ha pure vinto il Nastro d’Argento come migliore attore non protagonista per la serie di Netflix “Tutto chiede salvezza”.

«Pojana è una maschera – racconta – ha radici profonde; è venuto ad abitare a casa mia mentre ero impegnato nell’adattamento da Shakespeare di “Le allegri comari di Windsor”. che traducevo in veneto. Ho scoperto che il personaggio di Franco Ford della commedia parlava come Pojana. A un certo punto la parte del monologo shakespeariano di Ford ha preso il sopravvento e si è trasformato in un pezzo che, partendo da quello stile diventava altro. Così è nato il Pojana; poi un video contro il razzismo, divenuto virale, ma compreso al contrario, di Marco Giacosa, diretto dal regista veneto Francesco Imperato, ha diffuso il personaggio. A quel punto è arrivato “Propaganda live” e ho pensato di chiamarlo, anziché Franco Ford, Pojana». Con l’attore, condivide il palco stasera il musicista Giorgio Gobbo. Euro 15-6. Info: 370 3685093