Lunedì sera il gruppo organizzato dei tifosi dell’Andrea Costa Imola, l’Onda d’Urto, ha apposto questo striscione sulle due porte della sede del club in via Valeriani, segno ulteriore di come la fase in atto sia particolarmente delicata e vissuta con apprensione da tutte le parti in causa (squadra, società e pubblico). Mercoledì è in programma l’atteso confronto al Ruggi fra l’amministratore unico Gian Piero Domenicali e i giocatori, che oggi pomeriggio dovrebbero riprendere ad allenarsi.