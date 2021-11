Anche Federico Baroni tra i finalisti di Sanremo Giovani, 4 vengono dal Mei

Sono ben quattro i finalisti di Sanremo Giovani che si sono esibiti al Mei 2021 a Faenza tra l’1 e il 3 ottobre, un dato che segnala e che conferma il Mei come grande piattaforma di lancio di giovani artisti emergenti.

Esattamente si tratta di :

Federico Baroni (Rimini), Ditta Marinelli, Giuse The Lizia e Nuvolari che partiranno da oggi con le audizioni in Rai.

Da oggi, nella Sala A di Via Asiago a Roma, la commissione artistica del Festival di Sanremo – presieduta dal direttore artistico Amadeus e composta da Claudio Fasulo, Gian Marco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis – ascolterà i 46 brani proposti dai giovani artisti. 16 donne, 26 uomini e 4 gruppi si sfideranno in musica e parole per essere selezionati alla fase finale. La commissione a fine novembre renderà noti gli otto che – insieme ai 4 provenienti da Area Sanremo – parteciperanno alla finale di Sanremo Giovani, live su Rai1 mercoledì 15 dicembre in prima serata, dalla quale usciranno i due artisti che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2022 insieme ai “Big”. Tutte le informazioni sono sul sito www.sanremo.rai.it.