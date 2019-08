Amichevole di lusso per il Cesena che sabato 17 agosto ospita il Milan

CESENA. Amichevole di lusso per il Cesena che sabato 17 agosto (calcio d’inizio alle 20.30) affronteranno il Milan guidato in panchina da un ex bianconero, Marco Giampaolo.

Dopo quattro impegni internazionali, la squadra rossonera torna a giocare in Italia e sarà un’occasione speciale per i tanti tifosi del Diavolo presenti in Romagna che avranno l’opportunità di seguire da vicino la squadra nell’ultimo test amichevole prima del via ufficiale della nuova stagione contro i ragazzi di Francesco Modesto.

Milan e Cesena si sono affrontate 26 volte in incontri ufficiali e lo score è di 15 vittorie rossonere, 6 pareggi e 5 vittorie per il Cesena, l’ultima delle quali per 2-0 l’11 settembre nella sera in cui allo stadio Manuzzi Zlatan Ibrahimovic vestiva per la prima volta la maglia del Milan, sbagliando tra l’altro un calcio di rigore. Sempre al mese di settembre - era il 2014 - risale anche l’ultimo confronto a Cesena, terminato 1-1 con reti di Succi e Rami.

“Siamo onorati che il Milan abbia scelto il Cesena e il nostro stadio per il suo ultimo collaudo prima dell’inizio del campionato - ha commentato l’amministratore delegato del Cesena, Gianluca Padovani -. Abbiamo lavorato a lungo insieme a Media Sport Event per portare a Cesena questo spettacolare evento e siamo orgogliosi di esserci riusciti. Dopo il match con la Spal, l’Orogel Stadium ospiterà uno dei club più gloriosi al mondo e siamo felici di poter dare ai nostri tifosi l’opportunità unica di ammirare la propria squadra al cospetto di tanti campioni, in un match che sarà di grande stimolo anche per i nostri calciatori”.



I biglietti di Cesena-Milan saranno disponibili a breve sul sito www.vivaticket.it.