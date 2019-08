Amadori Tigers Cesena, tesserato il giovane talento Guidi

CESENA. La Amadori Tigers Cesena annuncia l’arrivo dell’under Giacomo Guidi. Romagnolo di Carraie (RA), Guidi è nato il 18 gennaio 2001 ed è un’ala di 200 cm. Muove i primi passi a Cervia con la under 14, dove viene notato dalla Virtus Bologna che, nel 2015, lo inserisce nel proprio settore giovanile. Nella stagione 2017/18 Guidi disputata il campionato Under 18 Eccellenza a Roma, con la maglia della HSC, prima di approdare alla Vis 2008 Ferrara, società dalla quale è stato prelevato dal direttore sportivo Gabriele Foschi. Guidi verrà tesserato con la formula del doppio utilizzo e, in seno alla collaborazione con la società Cesena Basket 2005, sosterrà il doppio impegno nel roster della Amadori Tigers Cesena di coach Di Lorenzo e giocherà da protagonista nel campionato di Serie D.

