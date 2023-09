Alluvione, a Riolo Terme e Castel Bolognese due incontri targati Cgil e Spi Cgil

Cgil e Spi Cgil organizzano due incontri sul territorio faentino, a Riolo Terme e a Castel Bolognese, dal titolo “Alluvione: a che punto siamo”. Il primo appuntamento è in programma martedì 5 settembre alle 18 al parco Pertini di Riolo Terme dove sono previsti gli interventi di Federica Malavolti, sindaca di Riolo Terme, e di Angelo Panfiglio della Lega Spi Riolo Terme. Seguirà un dibattito pubblico e le conclusioni saranno affidate a Davide Conti, segretario confederale della Cgil di Ravenna.

Il secondo appuntamento è fissato per venerdì 8 settembre, alle 20.30, al centro sociale La Torre in viale Umberto I, 48 a Castel Bolognese. L’incontro si aprirà con gli interventi del sindaco Luca della Godenza e di Loretta Moroni della Lega Spi Castel Bolognese, seguiranno il dibattito pubblico e le conclusioni di Davide Conti.

“A distanza di mesi dall’evento che ha sconvolto il nostro territorio – commenta Davide Conti – mancano ancora risposte indispensabili. Cittadini e mondo produttivo si aspettano aiuti che ancora non arrivano. Mancano i rimborsi e ristori. Si attende il ripristino e la messa in sicurezza del territorio. Il grave ritardo rischia di portare a una desertificazione delle attività e a gravi conseguenze economiche per la popolazione. Gli incontri in programma serviranno a confrontarci con le cittadine e i cittadini e con i rappresentanti degli enti locali, che stanno affrontando la difficile sfida di fare ripartire i territori. Servono sollecitazioni alle istituzioni e in particolar modo al Governo per risolvere una situazione non più sostenibile”.