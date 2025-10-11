Tragico incidente: tre vittime in un frontale tra Ferrara e Argenta, muoiono due ragazzi di Alfonsine

Terribile incidente stradale, muoiono due giovani di Alfonsine. Come riporta la Nuova Ferrara, questa mattina verso le 7.30 un incidente frontale ha interessato la strada statale Adriatica tra Ferrara e Argenta al chilometro 92, tra l’agriturismo “La Sapienza” e lo svincolo per Monestirolo. L’impatto si è verificato tra una Fiat Panda nera, dove alla guida c’era una donna, e una Ford nera con a bordo quattro giovani. A perdere la vita sul colpo la signora e due ragazzi di Alfonsine di 19 e 20 anni. Gli altri due feriti (entrambi giovanissimi) non sono in pericolo di vita e sono stati condotti all’ospedale di Cona per accertamenti. Per i due giovani (di origine nordafricana e residenti ad Alfonsine) purtroppo non c’è stato scampo. I feriti sono due ragazzi di Fusignano di 21 e 22 anni.

Sul posto sono accorsi 118 con ambulanze, automedica ed elicottero, Polizia locale di Ferrara e vigili del fuoco di Portomaggiore. Vani i tentativi dei soccorsi, al cui arrivo le tre persone interessate nell’incidente erano già decedute. Le auto presentano ingenti danni, con la Fiat Panda che è finita rovesciata sul lato. Spetterà ora agli agenti ricostruire la dinamica dei fatti e dopo i rilievi stradali la carreggiata sarà liberata dalle auto e i pompieri completeranno le operazioni di messa in sicurezza. Intanto l’Adriatica risulta chiusa in entrambe le direzioni.