Tragico incidente nel Ferrarese: chi erano le vittime di Alfonsine

Un bilancio pesantissimo, quello dell’incidente di questa mattina tra Argenta e Ferrara, costato la vita a una donna e a due giovani residenti tra Alfonsine e Fusignano. Eleonora Verri viveva a Montesanto (una frazione di Voghiera) insieme a papà Luciano, autista di corriere in pensione, molto conosciuto nel mondo del volontariato e del calcio dilettantistico. Eleonora aveva 41 anni e lavorava nell’azienda agricola Fratelli Lodi di Mirabello, dove era diretta questa mattina.

Italiani di seconda generazione e origine marocchina, i ragazzi sull’altra auto finita distrutta. Le vittime sono Omar Hammouch e Yassine El Maarofi, rispettivamente 27 e 19 anni, mentre i due ragazzi feriti che viaggiavano insieme a loro hanno 22 anni.