Tragico incidente di Alfonsine: chi era il 77enne che ha perso la vita

Tragico incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri sulla variante di Alfonsine della Statale 16. In un sinistro che verso le 13.30 ha coinvolto un’auto e un camion ha purtroppo perso la vita Carmelo Narcisi di 77 anni, residente a Sant’Alberto.

Un impatto terribile quello avvenuto all’altezza del km 3+300. Sono rimasti coinvolti l’auto condotta dall’anziano, una Lancia Musa, e un mezzo pesante che trasportava un bilico. Stando alla ricostruzione della dinamica effettuata dalla polizia locale dell’Unione della Bassa Romagna, pare che la vettura, che stava transitando verso Ferrara, abbia invaso la corsia opposta di marcia andando a scontrarsi frontalmente contro il tir. Nell’urto l’abitacolo dell’utilitaria è andato completamente distrutto.

Illeso il conducente 55enne del mezzo pesante. Sentito nell’immediatezza dei fatti, avrebbe riferito di avere visto l’automobilista accasciato sul volante con l’auto ormai fuori controllo, ma di non avere fatto in tempo a evitarlo. Una testimonianza che potrebbe far pensare che Narcisi abbia accusato un malore prima dello schianto, in seguito al quale è probabilmente morto sul colpo.

Sul posto si sono immediatamente recati i sanitari del 118 con ambulanza e automedica. Per il 77enne non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Ravenna per aiutare i soccorritori a estrarlo dalle lamiere. I rilievi e la gestione del traffico sono stati seguiti dalla Polizia Locale della Bassa Romagna, che ha chiuso la strada in entrambi i sensi di marcia, deviando la circolazione su via Reale.

Narcisi viveva a Sant’Alberto, nell’omonima via, al civico 170. Faceva il piastrellista e aveva una ditta individuale che si occupava di rivestimenti e ristrutturazioni. I familiari sono stati avvisati nel corso del pomeriggio di ieri del drammatico incidente.