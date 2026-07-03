Russi, entra in due case e ruba un pugnale e un portafoglio

RUSSI. Questa notte i Carabinieri della Stazione di Russi, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Sant’Alberto, hanno arrestato un giovane cittadino di origine straniera, ritenuto responsabile di due furti in abitazione consumati ad Alfonsine. I Carabinieri sono intervenuti a seguito di una segnalazione al numero di emergenza 112 da parte di un residente di Alfonsine, il quale ha riferito di aver sorpreso all’interno della sua abitazione un giovane che, dopo avergli sottratto il portafoglio, si era dato alla fuga riuscendo temporaneamente a far perdere le proprie tracce nonostante un tentativo di inseguimento.

Le due pattuglie dell’Arma giunte sul posto, dopo aver raccolto i primi elementi investigativi, hanno avviato immediatamente le ricerche del ladro, il quale è stato individuato mentre tentava di nascondersi, accovacciato tra due autovetture parcheggiate.

Durante la successiva perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso del portafoglio rubato a casa del richiedente e di un pugnale che da successivi accertamenti è risultato essere provento di un furto perpetrato precedentemente in una abitazione vicina a quella dove il giovane è stato sorpreso. Addosso al fermato è stato rinvenuto anche un secondo coltello a lama pieghevole di 8 centimetri.

Condotto in caserma per le formalità di rito, il giovane è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato e contestualmente denunciato a piede libero per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Nella mattinata odierna è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Ravenna il quale, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di dimora nel Comune di residenza con permanenza nel proprio domicilio nelle ore notturne.