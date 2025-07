Ravenna. Stalking e violenza sessuale sulla ex, arrestato un 29enne

Un uomo di 29 anni residente ad Alfonsine è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari dai Carabinieri della Stazione locale domenica scorsa. L’accusa è di atti persecutori, minacce, molestie e violenza sessuale nei confronti della ex fidanzata. L’operazione è stata eseguita in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ravenna, dopo la denuncia dettagliata presentata dalla vittima ai Carabinieri di Massa Lombarda alla fine del 2024.

Le indagini condotte dai militari e la raccolta accurata delle testimonianze hanno confermato pienamente quanto riferito dalla donna.

La relazione e le violenze

La relazione tra i due era iniziata nel 2023, quando si erano conosciuti sul luogo di lavoro. Tuttavia, la donna aveva dovuto interrompere il rapporto a causa del comportamento oppressivo e controllante dell’uomo.

Anche dopo la fine della relazione, il 29enne aveva continuato a manifestare atteggiamenti aggressivi, violenti e offensivi verso l’ex compagna, arrivando a costringerla ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà.

Le molestie e le minacce si erano estese anche ai familiari e alle persone vicine alla vittima, costringendola infine a trasferirsi nel suo paese d’origine per sfuggire alle persecuzioni.

La misura cautelare

Il Pubblico Ministero della Procura di Ravenna, informato dell’evolversi della situazione dai Carabinieri di Massa Lombarda, aveva richiesto l’applicazione di una misura cautelare. Il Giudice, valutata la pericolosità sociale dell’indagato e le esigenze cautelari del caso, ha disposto gli arresti domiciliari con il divieto assoluto di comunicare con persone estranee al nucleo familiare convivente.