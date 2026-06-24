Paura all’alba ad Alfonsine: incendio in un’abitazione, tre giovani in ospedale FOTOGALLERY

Attimi di grande apprensione questa mattina, poco prima delle ore 6:00, per un incendio divampato in un’abitazione in via Reale. La casa è abitata da tre giovani di origine nordafricana che, fortunatamente, sono riusciti a mettersi in salvo uscendo autonomamente dall’edificio, nonostante avessero già respirato del fumo. Alcuni vicini di casa, svegliati di soprassalto, hanno riferito di aver avvertito anche dei forti rumori (simili a scoppi) provenire dall’interno della struttura.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 con un’ambulanza da Alfonsine e l’auto medicalizzata da Ravenna. I tre ragazzi sono stati presi in cura dal personale medico e trasportati in ospedale per gli accertamenti e i controlli di rito legati all’inalazione di fumo.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Massiccio anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul luogo sia con i mezzi locali sia con due mezzi di rinforzo provenienti dal distaccamento di Lugo. I pompieri hanno lavorato per circoscrivere e spegnere le fiamme, mettendo in sicurezza l’area.

Sono ora in corso le indagini per determinare le esatte cause che hanno fatto scaturire il rogo.