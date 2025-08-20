Omicidio Coatti: salgono a 6 gli arresti in Colombia per l’uccisione del ricercatore di Alfonsine

Omicidio Coatti, salgono a 6 gli arresti in Colombia. Il 30 luglio e il 14 agosto scorso sono stati eseguiti provvedimenti restrittivi, emessi dalla Autorità Giudiziaria del Dipartimento di Magdalena, nei confronti di 2 colombiani ritenuti responsabili dell’omicidio, in concorso, del ricercatore di Alfonsine commesso il 6 aprile 2025 a Santa Marta, in Colombia.

Queste misure si uniscono a quelle eseguite nel maggio scorso su 4 cittadini colombiani, anche loro coinvolti nel fatto criminoso. La Procura della Repubblica di Roma, nell’ambito del relativo procedimento, ha sviluppato le indagini in ambito nazionale, attraverso diversificati e complessi accertamenti svolti dai Carabinieri del ROS con puntualità ed efficacia. Le investigazioni, svolte in sinergia con la Procura Sezionale del Dipartimento di Magdalena, hanno permesso di fare luce sugli ultimi giorni vita di Coatti, in particolare sugli spostamenti a Santa Marta, di contribuire alla ricostruzione delle fasi del delitto e di acquisire elementi utili identificazione degli autori.