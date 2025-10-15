Le tragedie della strada: lutto cittadino ad Alfonsine e fiaccolata a Longastrino

Lutto cittadino ad Alfonsine e una fiaccolata a Longastrino per ricordare la doppia tragedia che in questi giorni ha sconvolto i due paesi. Sabato la scomparsa del 19enne Yassine El Maarofi, morto insieme al 27enne Omar Hammouch (residente a Fusignano) dopo uno scontro con l’auto guidata dalla 41enne Eleonora Verri (anche lei deceduta). Uno schianto avvenuto lungo la Statale 16 Adriatica, tra l’agriturismo La Sapienza e lo svincolo di Monestirolo.

Non molto lontano da lì, lunedì sera un altro incidente. Questa volta a perdere la vita è stato il 28enne Manuel Tugnoli, residente nella frazione alfonsinese di Longastrino. Il giovane ha perso il controllo della sua vettura mentre viaggiava con la fidanzata rimasta ferita, tra le ipotesi non si esclude il malore. Ieri mattina il sindaco Riccardo Graziani ha ufficializzato per oggi il lutto cittadino «per esprimere la massima vicinanza alle famiglie dei due ragazzi». Il sindaco ha anche invitato «allo svolgimento in tono minore di tutte le manifestazioni ricreative aperte al pubblico sul territorio comunale». Nel primo pomeriggio di ieri invece il “Comitato per l’anziano” di Longastrino, su sollecitazione di diversi cittadini, ha organizzato per questa sera alle 20 un corteo per manifestare vicinanza alle famiglie dei giovani scomparsi. Il corteo partirà da piazza Berlinguer. «Manuel era un ragazzo bravissimo - racconta Sergio Felletti, volontariato longastrinese -, faceva l’elettricista e viveva con sua mamma. Adesso preghiamo tutti per la ragazza che era con lui e invitiamo la comunità a partecipare alla fiaccolata». La data dei funerali dei ragazzi non è ancora stata resa nota, la pm Sveva Insalata della procura di Ferrara ha disposto l’autopsia, ma anche una perizia cinematica.